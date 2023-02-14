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Губернатор Смоленской области выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Ходункова

Губернатор Смоленской области выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Ходункова

«Уходят Герои из Поколения Победителей.» Губернатор Смоленской области в соцсети сообщил о том, что не стало Ивана Лаврентьевича Ходункова из деревни Любавичи Монастырщинского района – уроженца Смоленщины, ветерана Великой Отечественной войны.

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