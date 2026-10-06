«Поставщик последней надежды»: кто может спасти мир от кризиса на рынке дизтоплива

Многомесячные украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и перебои с судоходством в Ормузском проливе лишили мировой рынок 1,6 миллиона баррелей дизеля в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Войне-2029 – быт...
- «Войне-2029 – быт...
- Начало большой иг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым