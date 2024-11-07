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Недовольную ночной торговлей алкоголем женщину в Красногорске избили мигранты

Недовольную ночной торговлей алкоголем женщину в Красногорске избили мигранты

Она помешала им нарушать запрет властей Подмосковья о торговле после 21 часов.Жительница Красногорска в минувшие выходные во время вечерней прогулки с собакой увидела, что ларек по соседству с домом активно торгует спиртными напитками после 21 часа.

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