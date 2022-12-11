Закон и Порядок

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Санкции не помеха: как Россия «оживляет» свой автопром

Санкции не помеха: как Россия «оживляет» свой автопром

Одной из громких новостей последних недель стало начало сборки новых кроссоверов «Москвич». При этом несмотря на то, что большинство наших сограждан сосредоточились на обсуждении характеристик новой машины, событие имеет куда более глубокий смысл.

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