Военный эксперт обвинил Польшу в коварных планах из-за бетонных ежей на границе

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Польша строит на границе с Россией оборонительные укрепления. На основании этих действий военный эксперт и политолог Алексей Живов обвинил Варшаву в вынашивании коварного плана против РФ.
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