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Рамблер

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Рудковская встала на защиту Zivert после скандального кавера на Майкла Джексона

Рудковская встала на защиту Zivert после скандального кавера на Майкла Джексона

Яна Рудковская поддержала Zivert после критики её выступления. Узнайте, почему она считает номер гениальным.

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