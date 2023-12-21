Недвижимость ЗПИФ — в фокусе инвесторов

В 2023 году объем сделок с недвижимостью в составе активов закрытых паевых инвестиционных фондов показал максимальный результат за всю историю наблюдений рынкаОдин из любопытных итогов 2023 года — рекордный объем инвестиций в российскую недвижимость, приобретенную в составе активов закрытых паевых инвестиционных фондов.