🇷🇺Сильная страна — сильный Президент. Результат на выборах превзошёл все ожидания. Рекордный ⚡ Крым свой выбор сделал.
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🇷🇺Сильная страна — сильный Президент. Результат на выборах превзошёл все ожидания. Рекордный ⚡ Крым свой выбор сделал.