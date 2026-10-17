БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Клиническая смерть украинской металлургии

Клиническая смерть украинской металлургии

Вера МЕЛЬНИК Кризис украинской металлургии завершился катастрофой Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» объявил о полной остановке производства и консервации мощностей на неопределённый срок.

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