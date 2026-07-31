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Стал известен приговор Лерчек: она получила 5 лет условно и штраф в 765 млн

Стал известен приговор Лерчек: она получила 5 лет условно и штраф в 765 млн

Все эти дни Лерчек проводит в суде, где вновь начали рассматривать громкое дело с ее участием. Какой же срок назначат блогеру?Все эти дни Лерчек проводит в суде, где вновь начали рассматривать громкое дело с ее участием.

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