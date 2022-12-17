В НХЛ может увеличиться количество матчей в регулярном сезоне с 82 до 84

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обдумывают изменение формата проведения регулярного сезона. По информации ESPN, руководство лиги хочет увеличить количество матчей с 82 до 84, чтобы команды чаще играли против своих соперников по дивизиону.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) обдумывают изменение формата проведения регулярного сезона. По информации ESPN, руководство лиги хочет увеличить количество матчей с 82 до 84, чтобы команды чаще играли против своих соперников по дивизиону.
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