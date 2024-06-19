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Алсу впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Peopletalk. На пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного «Русской Медиагруппой», Алсу появилась в компании рэпера Натана.

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