Алсу впервые высказалась о разводе с Яном Абрамовым

Певица Алсу впервые прокомментировала развод с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Peopletalk. На пре-пати музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного «Русской Медиагруппой», Алсу появилась в компании рэпера Натана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)