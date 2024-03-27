Пирог с рикоттой и черникой

Классические начинки для пирогов уже давно были вытеснены более новыми и разнообразными вариантами. В пироги все чаще стали добавлять необычные ягоды и тропические фрукты, использовать необычные варианты приготовления теста.
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