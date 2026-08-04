Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 570 подписчиков

В ООН нерешительно отреагировали на атаку на Геленджик, где погибли 7 человек: "Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры"

В ООН нерешительно отреагировали на атаку на Геленджик, где погибли 7 человек: "Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры"

После атаки беспилотников на Геленджик, в результате которой погибли семь человек, включая трое детей, в Организации Объединённых Наций выступили с комментариями, призвав все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии