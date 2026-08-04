В ООН нерешительно отреагировали на атаку на Геленджик, где погибли 7 человек: "Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры"

После атаки беспилотников на Геленджик, в результате которой погибли семь человек, включая трое детей, в Организации Объединённых Наций выступили с комментариями, призвав все стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права.
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