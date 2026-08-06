Есть поговорка подходящая к ситуации с Зеленским. Она звучит так : Срать приспичит-штаны снимет. Похоже снять штаны он не успел :) ++Приезжает Зеля на украину на побывку из европ, видит, сидят хохлы все избитые.
Вот что 40 дней принуждения России к миру делают!..
Комментарии
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Олег Орлов
Капитуляция Германии к чему привела? Для чего мы брали Берлин? Вот персы взяли Вавилон, где вавилоняне? Шумеры...
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1 м.
Аркадий Цыганов
Россия возвращает уворованные у неё земли.
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1 м.
Александр Батт
Никаких переговоров. России нужно побеждать в СВО.
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1 м.
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