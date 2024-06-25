Вспышка на Солнце класса М9.36

Я продолжаю бороться с огромным количеством дезинформации о солнечных вспышках и магнитных бурях, поступающей из некоторых средств массовой информации и других источников (особенно из тележек для покупок).
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