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Вспышка на Солнце класса М9.36

Вспышка на Солнце класса М9.36

﻿﻿Я продолжаю бороться с огромным количеством дезинформации о солнечных вспышках и магнитных бурях, поступающей из некоторых средств массовой информации и других источников (особенно из тележек для покупок).

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