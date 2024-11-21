Срок новогодних каникул 2024-2025 – «устанем отдыхать»: точные даты зимних праздничных выходных Ольга БезродняяНовогодние каникулы стали привычным делом для россиян, но в этом году их срок несколько изменен.
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