Свидетельница Джуффре по делу Эпстина: Трампа не вовлекли в насилие над детьми

Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая пострадала от финансиста Джеффри Эпстина, заявила, что экс-президент США Дональд Трамп не был свидетелем или участникам сексуального насилия над несовершеннолетними.
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