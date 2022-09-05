Госавтоинспекторы Югры оказали помощь молодому человеку на загородной дороге в условиях плохой видимости

В конце августа при осуществлении надзора за дорожным движением наряд дорожно-патрульной службы ОГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» в составе старшего инспектора взвода № 1 старшего лейтенанта полиции Давудова Крымхана Берюхановича и старшего инспектора взвода № 1 старшего лейтенанта полиции Новикова Владимира Ивановича услышали крики.
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