Уникальный проект: под Петербургом появится полигон для испытания дронов

В Ленобласти появится площадка для испытания беспилотников. Рассказываем, что об этом известно. В Ленинградской области стартует уникальный проект по испытанию и развитию беспилотных технологий в воздухе, на земле и на воде.
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