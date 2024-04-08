Завтра в Астрахань прибудет «Поезд Победы» с иммерсивной экспозицией

У жителей Каспийской столицы будет возможность бесплатно посетить выставку, где каждый вагон – это определенный период времени, рассказывающий о жизни русского народа в годы Великой Отечественной войны (Мирное время, Брестская крепость, Фронт, Окоп, Концлагерь и др).
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