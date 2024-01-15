Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Он высоко оценил изменения, произошедшие в стране за последние 25 лет О поддержке решения Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента сообщил кинорежиссер, актер и телеведущий Игорь Угольников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии