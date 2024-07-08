Тайна подрыва «Северных потоков» раскрыта: Киев готовил теракт еще до Крыма-2014. В Германии сказали правду

The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press Сегодня 442 прочитали Автор: Егор ЗверевПрошло почти два года с момента диверсии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», которые были разрушены взрывами 26 сентября 2022 года.