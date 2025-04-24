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Царьград

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ДНР и партнёры расширяют бизнес и МФЦ в рамках содружества 'Донбасс'

ДНР и партнёры расширяют бизнес и МФЦ в рамках содружества 'Донбасс'

В рамках содружества "Донбасс" ДНР расширила поддержку бизнеса и улучшила работу МФЦ. Глава Народного совета Константин Кузьмин отметил, что содружество с ЛНР, Ростовской и Воронежской областями способствует экономическому и гуманитарному развитию регионов.

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