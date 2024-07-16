Илон Маск подтвердил перенос презентации роботакси на октябрь Глава Tesla Ило...

Илон Маск подтвердил перенос презентации роботакси на октябрьГлава Tesla Илон Маск (Elon Musk) подтвердил в понедельник, что компании требуется дополнительное время для подготовки к презентации роботакси, поэтому указанное мероприятие перенесено с августа на октябрь.
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