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Илон Маск подтвердил перенос презентации роботакси на октябрь Глава Tesla Ило...

Илон Маск подтвердил перенос презентации роботакси на октябрь Глава Tesla Ило...

Илон Маск подтвердил перенос презентации роботакси на октябрьГлава Tesla Илон Маск (Elon Musk) подтвердил в понедельник, что компании требуется дополнительное время для подготовки к презентации роботакси, поэтому указанное мероприятие перенесено с августа на октябрь.

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