Илон Маск подтвердил перенос презентации роботакси на октябрь Глава Tesla Ило...

Илон Маск подтвердил перенос презентации роботакси на октябрьГлава Tesla Илон Маск (Elon Musk) подтвердил в понедельник, что компании требуется дополнительное время для подготовки к презентации роботакси, поэтому указанное мероприятие перенесено с августа на октябрь.