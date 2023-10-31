В Астраханской области открывается сезон охоты на степную и полевую дичь

С 1 ноября: до 20 января 2024 года к добыче будут разрешены фазаны (самцы) и куропатки серые; до 31 января продлится охота на зайцев-русаков; охотиться на волков, шакалов и лисиц можно будет до 29 февраля.
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