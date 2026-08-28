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«Я теряю волосы — это всё пудра и каркас сейчас»: Робби Уильямс объяснил, почему переживает из-за облысения и подумывает о парике

«Я теряю волосы — это всё пудра и каркас сейчас»: Робби Уильямс объяснил, почему переживает из-за облысения и подумывает о парике

52-летний британский певец Робби Уильямс в подкасте The Steve Bracknall Show откровенно рассказал, как справляется с возрастными изменениями внешности.

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