Петербург: в преддверии выборов либералы вбросили новую порцию медиад…ма.

Через несколько дней в Петербурге стартует Единый день голосования. Кандидаты в губернаторы прикидывают шансы на выборах, надеются на поддержку избирателей и перебирают в уме, что «доброго, вечного» и полезного для города они сделали.
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