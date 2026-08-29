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В Кронштадте прошёл кросс "Кольцо времени" с участием ветеранов СВО

В Кронштадте прошёл кросс "Кольцо времени" с участием ветеранов СВО

В Кронштадте на площадке Форта "Риф" прошёл благотворительный инклюзивный кросс "Кольцо времени". Участниками стали более 70 ветеранов специальной военной операции с ограниченными возможностями здоровья, а также члены их семей.

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