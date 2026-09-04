Древние предки млекопитающих начали жить парами на 30 миллионов лет раньше

Социальное поведение практически не оставляет прямых следов в масштабе десятков миллионов лет. Поэтому представления об образе жизни древних млекопитающих долгое время строились главным образом на сравнении с современными видами.
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