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Древние предки млекопитающих начали жить парами на 30 миллионов лет раньше

Древние предки млекопитающих начали жить парами на 30 миллионов лет раньше

Социальное поведение практически не оставляет прямых следов в масштабе десятков миллионов лет. Поэтому представления об образе жизни древних млекопитающих долгое время строились главным образом на сравнении с современными видами.

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