Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Попова

Нина Попова родилась 20 марта 1945 года в Бугуульме (Татарская АССР). В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу театра имени Пушкина, где проработала всю свою творческую жизнь.
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