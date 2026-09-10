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Регионы России

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В МВД предупредили о рисках потери жилья из-за скрытых условий залога в кредитах

В МВД предупредили о рисках потери жилья из-за скрытых условий залога в кредитах

В России заемщики рискуют потерять жилье из-за скрытых условий залога, содержащихся в кредитных договорах.

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