Трупный запах латышской свободы

4 мая, в латышском городе Огре открылась экспозиция "Путь Свободы" (“Brīvības ceļš”). Выставка приглашает каждого посетителя символически пройти путь от борьбы с "оккупацией" до восстановления независимости Латвии.
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