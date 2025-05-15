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Трупный запах латышской свободы

Трупный запах латышской свободы

4 мая, в латышском городе Огре открылась экспозиция "Путь Свободы" (“Brīvības ceļš”). Выставка приглашает каждого посетителя символически пройти путь от борьбы с "оккупацией" до восстановления независимости Латвии.

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Владимир Витковский
... одна ошибка- вонючих шпрот приравняли к ЛЮДЯМ...
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