Товарищеские матчи. «Краснодар» против «Урала», «Пари НН» сыграет с «Аркадагом» 

Товарищеские матчи «Факел» – СКА Хабаровск – 11:00 «Пари НН» Россия – «Аркадаг» Туркменистан – 14:00 «Краснодар» – «Урал» – 16:30 «Факел» – «Динамо» Махачкала – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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