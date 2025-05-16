Рубио: встреча Трампа и Путина — единственный шанс на украинское урегулирование

Виктор Старицын Конечная цель прямых переговоров с Украиной — это выйти на установление мира. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский. Я не понимаю, без головы совсем – опять предательство. СЕЙЧАС - ГЛАВНАЯ НАША ЗАДАЧА – СВЕРЖЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ БАНДНРОВСКОГО ЛЮДОЕТСКОГО РЕЖИМА. Выловить всех извергов – убийц, террористов, как это делают Израильтяне. А народ Украинский сам их всех перевешает – как это было после нашей ВЕЛИКОЙ ПОБЕД 80 лет назад. Это ж не люди, с кем вы собрались договариваться. Вы что забыли историю. Зеленский уже заявил, что будет готов лично встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле и что его страна «оценила бы» присутствие Трампа на этой встрече, отмечает CNN. Зелёный упырь – обезьяна с гранатой - убийца миллиона людей. Этого упыря и всю его высшее бандеровскую команду звериных убийц, как немецких военных преступников - виселицы ждут, а не встреча с президентом РФ. Да и наши иуды предатели виноваты в гибели миллионы военных и гражданских людей, в разрушении сотни городов и тысячи населённых пунктов – согласившись с бандеровцами, на дьявольский «Акт доброй воли», а для нас он убийственный. Победа была рядом, а иуды переговорщики - предатели Родины украли её у нас. Не стало бы бандеровского режима – и люди были живы, и города целые. А, за гибель миллионы людей, ни кого за такое деяние не арестовали, и не посадили. Как всегда – обманули дурачков, на сорок кулачков. По приказу нашего высшего командования, (и о чём они думали – тоже предатели Родины) когда наши военные ушли от Киева - Англосаксы и бандеровцы умыли руки в крови. Убили всех украинцев, и женщин, и мужчин, кто приветствовал наших военных, освободивших их от бандеровского ига убийц. Расстрелянных мирных людей побросали вдоль дорог, пригласили западных журналистов, и эти бандеровские ироды, вместе с зелёным упырём, сказали, что Российские войска, уходя от Киева, расстреляла всё мирное население. А их детей, чтоб не мстили бандеровским извергам, убивших их родителей, ведьма – жена зелёного упыря, продала на запад, как живой товар – на органы. Извергам - гореть им всем а аду на вечном огне. Весь толерантный запад, а особенно украинский народ, поверили этому чудовищному убийству мирных людей и стали жестоко мстить нам. И таких чудовищных актов устрашения – зверских массовых убийств мирного населения, по совету англосаксов, зелёный упырь выполнял на 100% - без разницы, что на Украине, что у нас в России – столько много, что не хватает пальцев на руках и ногах пересчитать все их зверские иезуитские кровавые убийства. Владимир Мединский после всех этих изуверских деяний? Вы о чем с убийцами собрались договариваться. Их виселица ждёт, а не переговоры. Вам надо, в первую очередь на большом экране показать все видео записи, что творили, и творят эти нелюди, как изуверски убивают наших военнопленных, мирное населении, не жалея не женщин, стариков и детей. А молоденьких девушек, перед убийством изуверски насиловали. И после просмотра этих видео роликов - дать команду на арест бандеровцев. И если главный убийца – зелёный упырь, тоже там, в Турции присутствует – арестовать в первую очередь, и под усиленной охраной в железной клетке отправить на Донбасс. А там народ, решит – каким образом это чудовище казнить. Предыдущих переговорщиков в 2022 года наш президент предупредил «Смотри, как обычно, обманут опять». Как в воду смотрел. Вы переговорщики, хреновые - мозгов совсем, не было что ли. Как вы могли пойти на такой «АКТ НЕ ДОБРОЙ ВОЛИ» Продались бандеровцам, или много денег заплатили. Вам не снятся, по вашей вине убитые мирные люди бандеровскими извергами, под командой зелёного упыря. Убиты мирные люди, которые так радовались нашим воина освободителям. А вы иуды, предатели - так жестоко их предали. И после этого, опять затевается очередной шабаш. Народ вес в ужасе. Какие могут быть переговоры с бандеровскими убийцами. Они все там, кто находится у власти и их помощники - помазаны человеческой кровью. Одним словом - Бандера, режим озверевших убийц. Слуги дьявола и Гитлера. Вы что там совсем забыли, как в Великую Отечественную войну, бандеровцы беременным женщинам вспарывали животы. А грудных детей, хватали за ноги, и об угол дома разбивали головы. И сейчас бандеровцы не далеко ушли. Что они творили в Курской области эти изверги – грабили, насиловали молоденьких девушек, а потом жестоко казнили, убивали стариков, женщин и детей. И пока не будет уничтожен этот дьявольский режим, война считается не законченной. PS

Виктор Старицын PS. И если спец операция закончится в настоящем формате. То жертвы погибших. Многочисленные заживо сгоревшие, замученные в застенках (так называемых библиотеках) и убитых, при актах устрашения, мирных людей – души которых наблюдая с неба - не простят нам, за наше бездействия. И самое главное, если мы не освободим русскоговорящие города и области Одесскую, Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, и как буферные области, Полтавскую и Днепропетровскую области от бандеровского режима убийц, то война продлится на долгие, долгие годы. Зелёный упырь - обезьяна с гранатой, в этих областях, от злости уничтожит всё русскоговорящее население. А их детей по всему свету, будут продавать, как живой товар на органы. На освободившие земли от населения и квартиры в городах, зелёный упырь заселит англосаксами и до мозгов пропитанной бандеровской гитлеровской идеологией - западенцами. А теракты, ещё с большим усилием будут продолжаться в нашей стране. Когда были переговоры Путина и Уиткоффа – почему наш президент, не показал видеозаписи спецпосланику Стиву Уиткоффу, о зверствах бандеровцами, над мирным населением в Курской области. Да и вообще все видеозаписи, что такое есть «ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ с бандеровским уклоном. Пускай бы и Трамп посмотрел эти видеозаписи, и по ТВ показали бы по всем каналам в Штатах. И другие страны посмотрели бы – что за страшное чудо - зверь такой, бандеравский режим, и кто им правит. Что есть зелёный упырь – обезьяна с гранатой, с его кровавой свитой. И обязательно толерантному западу покажите, кого они всего облизывали – пригрели у себя на груди. Но это понятно. Зелёный упырь вместе со сваей ведьмой женой, за копейки – человеческие детские органы продавали толерантному западу и англосаксам. Если даже состоятся переговоры, надо, чтобы глава нашей переговорной делегации - Владимир Мединский, показал все видео на большом экране - что творят эти изверги, и как после этого с ними договариваться, и дал команду - арестовать убийц вместе с зелёным упырём. Зелёного упыря посадить в железную клетку, и под усиленной охраной - отправить на Донбасс. А народ сам разберётся, как казнить этого наркомана – убийцу мирное населения - зелёным упырём. Вот это будет мужской поступок – на том свете ему сочтется. Но наши иуды либералы - дермократы, торгаши хреновы, готовы за копейки Родину предать. А Трампу передайте, и задайте вопрос? за что освобождать военных преступников - за то, что он пришел убивать Российский народ. За убийство мирных людей в Штатах - за это сажают на электрический стул, или в крайнем случаи - пожизненно. И ещё обязательно покажите Трампу все подлинные видео материалы, и оставшихся живых свидетелей, что творят эти изверги с мирным населением, и военнопленными, и спросите Трампа – чтобы он сделал с зелёным упырём, если бы он продал его детей и внуков толерантному западу, как живой товар на органы. Так как этот зелёный упырь делал и делает, вместе со своей женой – ведьмой, сотни тысяч детей продали, и продают англосаксам и толерантному западу, как живой товар на органы. Я думаю, Трамп стёр бы с лица земли бандеровскую, нацистскую Украину. Этот зелёный упырь, так беспардонно оскорблял президента великой страны США Трампа. А Трамп ещё с ним здоровается, Ничего святого нет. А пожатие зелёного упыря – заразное. Много человеческой крови на нём. После его пожатия, надо долгое время руки хлоркой отмывать – что бы ни какого духа зелёного упыря, убийцы мирных людей - не осталось. Он уже весь толерантный запад, и англосаксов, бандеровской, нацистской – Гитлеровской идеологией заразил, или они его. Прейдет время - история разберётся, кто кого заразил, такой страшной заразой, которая лечится только - через повешения. PS