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Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Стоило в Курской области пройти суточному доброму дождю, а профессиональным мародёрам сельских супермаркетов получить несколько болезненных тычков и откатиться кое-где до 10-15 километров .

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Даже на немцах неспособны научиться воевать в распутицу...
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8 час.
Владимир Фоминых
АВТОРУ БРАВО
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8 час.
М
ММ
Не стоит хохлам и пиндосам раскрывать секреты как наступали немцы в распутицу!
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6 час.

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