Истерички НАТО: русские призвали из запаса генерала Грязь

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Стоило в Курской области пройти суточному доброму дождю, а профессиональным мародёрам сельских супермаркетов получить несколько болезненных тычков и откатиться кое-где до 10-15 километров .
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