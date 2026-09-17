10 лет на страже здоровья: в ТвГМУ прошёл форум о медицинском добровольчестве

В ТвГМУ отметили 10‑летие медицинского добровольчества в Тверской области. 15 сентября в Тверском государственном медицинском университете (ТвГМУ) состоялся Межвузовский форум «Медицинское добровольчество: 10 лет на страже здоровья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым