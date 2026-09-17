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10 лет на страже здоровья: в ТвГМУ прошёл форум о медицинском добровольчестве

В ТвГМУ отметили 10‑летие медицинского добровольчества в Тверской области. 15 сентября в Тверском государственном медицинском университете (ТвГМУ) состоялся Межвузовский форум «Медицинское добровольчество: 10 лет на страже здоровья».

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