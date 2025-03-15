Критическое положение ВСУ: под контролем России в Курской области оказались все пути отступления

В Курской области ВСУ столкнулись с изоляцией: российские войска контролируют все транспортные пути. Президент Владимир Путин отметил, что украинские силы не могут отступить большими группами.
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