Царьград

1 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аршак Меликджанян
    надо бы нашим научится наконец защищать интересы России так же, а не христосиками быть.Бей Литву, чтоб Е...
  • Марина
    народ...против...кодовМихаил Делягин ра...
  • vasyn
    Что ты,козёл,пишешь?Приговорённый к п...

В России учёные рассказали о возможной пользе препарата от алкоголизма при защите от COVID

В России учёные рассказали о возможной пользе препарата от алкоголизма при защите от COVID

О том, что препарат дисульфирам, используемый для лечения, алкоголизма, может эффективно использоваться при профилактике заболеваемости Covid-19 было известно ещё в первые дни пандемии, но открыто об этом заговори после исследований учёных из США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх