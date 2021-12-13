В России учёные рассказали о возможной пользе препарата от алкоголизма при защите от COVID

О том, что препарат дисульфирам, используемый для лечения, алкоголизма, может эффективно использоваться при профилактике заболеваемости Covid-19 было известно ещё в первые дни пандемии, но открыто об этом заговори после исследований учёных из США.
О том, что препарат дисульфирам, используемый для лечения, алкоголизма, может эффективно использоваться при профилактике заболеваемости Covid-19 было известно ещё в первые дни пандемии, но открыто об этом заговори после исследований учёных из США.
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