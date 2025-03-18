Bloomberg: Британия и ЕС 18 марта обсудят конфискацию замороженных активов РФ

Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры о способах изъятия замороженных активов российского Центробанка, чтобы увеличить расходы на оборону и оказать давление на Россию в преддверии мирных переговоров по Украине.
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