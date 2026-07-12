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Танковые войска Ирана сильно изменились. Важную роль в этом сыграл СССР

Танковые войска Ирана сильно изменились. Важную роль в этом сыграл СССР

После того как несколько представителей американских вооруженных сил дали понять, что рассматривается возможность наземного вторжения в Иран, способности сухопутных войск страны привлекли к себе особое внимание.

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