«Мария Монтессори: воспитание любовью»: право детей на свободу выбора

В прокат выходит фильм Леа Тодоров, один из главных героев которого — автор новаторской образовательной системы Мария Монтессори В роли Марии Монтессори — Жазмин Тринка («Ее история», «Везучая» (приз за лучшую женскую роль программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля — 2017), «На моей коже», «Мечта по-итальянски», «История моей жены», «Сен-Лоран.