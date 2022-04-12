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Ивановка думала, что одалживает деньги знакомому, но оказалась обманута дистанционным мошенником

Сотрудники отдела полиции Ленинского района областного центра разбираются в обстоятельствах интернет-обмана, жертвой которого стала 21-летняя жительница областного центра.

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