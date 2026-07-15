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Все о Музыке

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Каждый альбом Scorpions оценен от худшего к лучшему - 1

Каждый альбом Scorpions оценен от худшего к лучшему - 1

19 студийных альбомов The Scorpions, вошедших в рейтинг от горестных до замечательных Гитарист Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker) основал самый первый состав Scorpions в Ганновере в 1965 году, но четыре года спустя младший брат Шенкера Михаэль (Michael Schenker), игравший на гитаре, и вокалист Клаус Майне (Klaus Meine) по-настоящему сдвинули дело с мертвой точки.

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