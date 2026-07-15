Каждый альбом Scorpions оценен от худшего к лучшему - 1

19 студийных альбомов The Scorpions, вошедших в рейтинг от горестных до замечательных Гитарист Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker) основал самый первый состав Scorpions в Ганновере в 1965 году, но четыре года спустя младший брат Шенкера Михаэль (Michael Schenker), игравший на гитаре, и вокалист Клаус Майне (Klaus Meine) по-настоящему сдвинули дело с мертвой точки.