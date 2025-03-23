Минобороны показало эвакуацию трофейной техники ВСУ из курского приграничья

Министерство обороны России 23 марта показало кадры эвакуации и последующего ремонта трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была получена в ходе боев в приграничном районе Курской области.
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