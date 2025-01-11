Танкисты «Ахмата» отбили атаку ВСУ в Курской области, работая «каруселью»

Танкисты спецназа «Ахмат» применили тактический прием «танковая карусель», отражая попытку прорыва бронетехники ВСУ под хутором Бердин в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира сводной артиллерийской группы с позывным Пресс.
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