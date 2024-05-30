Русская весна
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Русская весна

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В Польше решили готовить новое оружие против России

В Польше решили готовить новое оружие против России

Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и приступить к их производству, чтобы защититься от «российской угрозы», заявил депутат сейма Михал Дворчик онлайн-изданию Defence 24.

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Комментарии
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Гарий Щерба
А  ГОНОРУ  то  ГОНОРУ  СКОЛЬКО БЫЛО  а тут  взяли в  ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ  и  КИПЯТОЧКОМ СЦАТЬ НАЧАЛИ ....!!!! ДЕШЕВЫЕ  ШЕСТЕРКИ ......
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