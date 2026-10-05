Сергей Брылин, главный тренер «Динамо» Минск, прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» в матче КХЛ (1:2 Б).
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