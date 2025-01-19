В Иванове за 2024 год выявлено как минимум 14 срывов сроков ремонта дорог

2024 год подошел к концу. Многое произошло за него, много проблем выявилось, так просто их не решить, причины самые разные, но одинаково неизвестные и, кажется, даже надзорные органы тут могут только «держать на контроле», а иными словами, просто наблюдать.
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