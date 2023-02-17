Великолепные снимки победителей конкурса «Фотограф-путешественник 2022 года» 

Снимок победителя: Заповедник Ол Педжета, Нанюки, Кения: 33-летний Наджин, один из двух последних северных белых носорогов, оставшихся в мире, отдыхает под палящим послеполуденным солнцем со своим другом и смотрителем Закари Мутаи / ©Matjaz Krivic Таканде, Ла-Пальма, Испания: кадры склона горы с единственным деревом, противостоящим потоку лавы во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха / ©Matjaz Krivic Птенцы пингвинов Адели находят убежище в сложной системе туннелей, созданных внутри айсбергов, Антарктида / ©Scott Portelli Самбуру, Кения: группа находящихся под угрозой исчезновения зебр Греви / ©Yaron Schmid Дельта Окаванго, Ботсвана: Большой лев выглядывает из останков буйвола, убитого накануне / ©Panos Laskarakis Шпицберген, Норвегия: морж наблюдает, как тают его владения в начале лета / ©Roie Galitz Гонконг: разноцветный садовый паук путешествует по ветвям, оставляя следы паутины / ©Ngar Shun Victor Wong Район залива Диско, Гренландия: с приближением лета на кромке льда появляются большие талые озера, которые стекают в море сетью ручьев и рек / ©Stephan Fürnrohr Египет: лента Мёбиуса под водой.